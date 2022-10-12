周二美股道瓊指數在安進（Amgen）和Walgreens Boots Alliance帶動下終場以小漲做收，標普500指數盤中由升轉跌，和那斯達克指數一樣連跌第五個交易日，以科技股為主的那斯達克指數更創下2020年7月以來新低，今年以來第二次被打入熊市，盤中一度下挫1.8%。投資人縮手觀望本周晚些時候公布的關鍵通膨數據，這些數據將為聯準會提供關於美國經濟狀況的最新資訊。英國央行無意延長購債，宣布即將在本周末結束其市場干預行動，退休基金只有三天時間重新平衡其部位，亦為美股和債市尾盤帶來壓力。

半導體晶片類股持續重挫，費城半導體指數收跌2.5%，台積電ADR大跌近6%，日月光ADR慘跌逾9%。上周末拜登政府就先進半導體晶片與製造設備出口對中國祭出一連串新的限制措施。

美國10年期公債殖利率收漲約5.8個基點，報3.943%，逼近4%大關。

投資人正在等待本周晚些時候公布的通膨報告，這些關鍵數據意味著聯準會為了抑制通膨，其升息動作會有多激進，這將決定美國經濟是陷入衰退，還是實現軟著陸。

周三美國將發布生產者物價指數（PPI），周四公布9月消費者物價指數（CPI），而周五公布的9月零售銷售數據將提供更多有關美國消費情況的訊息。

此外，美股財報季也將在本周登場，周五全球四大銀行摩根大通、富國銀行、摩根士丹利和花旗將公布上季業績表現。

★主要指數

道瓊指數漲36.31點或0.12%，收29,239.19點。

標普500指數跌23.55點或0.65%，收3,588.84點。

那斯達克指數跌115.91點或1.10%，收10,426.19點。

費城半導體指數下跌56.85點或2.50%，收2,218.49點。

★消息

國際貨幣基金（IMF）維持今年全球經濟成長3.2%的預測不變，但下修明年全球經濟成長預測，由7月預估的成長2.9%調降為成長2.7%，理由是升息導致美國經濟放緩、歐洲苦於能源危機，以及中國嚴格的清零防疫措施和房地產業低迷不振。

繼英國央行在周一提高購債上限之後，央行總裁Andrew Bailey周二表示，英國金融市場正面臨重大風險，但任何市場干預都只能是暫時性的措施，英國央行將於10月14日過後結束購債行動，各退撫基金只剩3天時間重新平衡部位。英鎊兌美元聞訊重挫0.77%，報1.0971美元，連跌第五個交易日，並為9月29日以來首次跌破1.10美元大關。由於政府公布沒有金源的大規模減稅措施引發市場疑慮，英國債市和英鎊遭到拋售，迫使英國央行在9月28日出手，宣布將緊急購買公債，以協助遭到融資追繳的各退撫基金。

周二美國10年期公債殖利率一度漲破4%，最高上漲12.1個基點，觸及4.006%，創下2014年以來新高。對利率更敏感的2年期債息一度上揚4.6個基點，報4.354%，創下2007年以來新高。

周二紐約期油下跌1.95%，收在每桶89.35美元，布蘭特期油跌1.97%，收在每桶94.29美元，市場擔心經濟放緩將打擊原油需求。

美國各交易所成交量總計為116.5億股，過去20日均量為117.3億股。(2-1)