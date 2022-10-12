★分析

Bahnsen Group投資長David Bahnsen表示，現在的股市環境很糟，要應對持續走弱的經濟、企業財報和聯準會收緊政策將持續多久的不確定性，以及投資人極度想避險的信心問題。我們認為聯準會將再升息一到兩次，直到聯邦基金利率達到4%，然後會暫停，以評估緊縮政策造成的損害。

摩根大通首執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國可能會在未來「六到九個月」內陷入衰退，標普500指數可能再跌20%，而這取決於聯準會是讓經濟軟著陸還是硬著陸。

Charles Schwab交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，導致今日大盤下跌的主要原因是英國央行宣布將在三天後停止實施對英國公債（gilt）市場的支持性措施。周二早些時候，代表英國1,300個退撫基金的「退撫和終生儲蓄協會」（Pensions and Lifetime Savings Association）已促請英國央行將債券購買計畫延長至10月31日或更久。

摩根大通出具報告指出，在最壞的情況下，一旦9月CPI漲幅超出8月份的年漲8.3%，當日標普500指數可能再一次暴跌5%，如同當初在發布8月通膨數據後一樣（9月13日當日下跌4.3%）。該投銀預期美國9月CPI回落至年漲8.1%，如果最終公布的數據是介於8.1%～8.3%，市場可能出現「買方罷工」（buyers` strike），標普500指數可能下跌1.5%～2%。但如果9月CPI漲幅低於7.9%，則標普500指數「很」可能上漲2%～3%；如果CPI年通膨率回落的幅度超過7月份的60個基點，那麼美股會漲更多。小摩在報告中指出，本周公布的CPI數據將成為聯儲會11月決議最重要的催化劑，升息75個基點感覺已經成為定局，但之後兩次會議的動向則尚無共識。一旦美國通膨升得更高，促使債券市場重新定價，則將使12月再度大幅升息的可能性升高。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，房地產股漲1.02%，表現最佳，其次為必需消費類股漲0.93%。通訊服務類股跌1.63%，跌幅最大，其次為科技股跌1.52%，金融股跌1.30%。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數大跌3.44%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.03%，微軟跌1.68%，亞馬遜跌1.28%，Alphabet跌0.69%，特斯拉跌2.90%，Meta跌3.92%，網飛重挫6.82%。

道瓊指數成分股方面，安進（Amgen）漲5.72%，漲幅最大，其次為沃爾瑪漲2.59%、Walgreens Boots Alliance漲2.42%。摩根大通跌2.89%，跌幅最大，其次為迪士尼跌2.16%、Salesforce和高盛跌2.11%。

主要晶片股僅美光收高，終場逆勢勁揚4.53%，超微跌0.31%，英特爾跌0.63%，輝達跌0.72%，德州儀器跌2.13%，恩智浦跌2.54%，應用材料跌3.65%，高通跌3.99%。

★焦點股

英特爾跌0.63%，收在25.04美元。稍早前彭博引述知情人士報導，由於個人電腦（PC）市場放緩，該處理器大廠打算大幅裁員，裁減人數可能多達數千人，這波裁員最快可能在本月宣布，英特爾一些部門，包括銷售和行銷部門在內，可能裁減約20%員工。目前英特爾盤後小漲0.3%。

安進大漲5.72%，收在每股245.44美元，創下近8個月來最大單日漲幅。該生技藥廠獲摩根士丹利調升投資評級至「加碼」，稱其股票可為投資人提供不錯的防禦性。

連鎖藥妝店集團Walgreens Boots Alliance宣布收購醫療保健公司CareCentrix，股價上漲2.4%，收在32.61美元。惟今年來，該公司股價仍然下跌了約36%。Walgreens將於周四發布上季財報。

優步（Uber）和Lyft分別重挫10.4%和12%，美國勞工部提出一項新規定，未來可能將零工人員重新歸類為僱員而非獨立的約聘人員，這可能增加這些叫車平台的營運成本。

網飛重挫6.82%，收在214.29美元。在該公司於下周發布財報前，美國銀行仍給予其股票「表現不如大盤」的評級。

安森美半導體（ON Semiconductor）跌近4%，高通跌4%，邁威爾（Marvell）跌4.1%。拜登政府對中國晶片產業發布一連串新禁令的效應持續發酵。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌5.92%，收63.45美元，換算台股價格為404.39元。

聯電ADR跌4.80%，收5.36美元，換算台股價格為34.16元。

日月光ADR跌9.07%，收4.61美元，換算台股價格為73.45元。

中華電信ADR跌0.99%，收33.84美元，換算台股價格為107.84元。(2-2)