台灣明起國門解封，入境檢疫一律改為「0+7」，讓悶了兩年多的民眾躍躍欲試。旅遊網紅「布萊N機票達人」日前分享星宇航空率先調降日本線票價，飛沖繩來回1萬元有找；再分享降價第二彈，長榮航空跟進，一口氣降了3至5000元，掀起熱議。

「星宇上一波操作果然刺激到長榮了，日本線也大降價」，布萊N機票達人指出，根據實地操作，長榮航這波降價至少3000、最多5000，相當有誠意，如桃園出發成田來回約1.5萬元、大阪1萬4000多、福岡略低也是1萬4000多，優惠價格集中在12月20日前。

布萊N機票達人表示，一般來說傳統航空飛日本，機票都落在17K、18K，沒想到標榜精品航空的星宇率先打價格戰，殺得華航、長榮兩位老大哥措手不及，更掀起網友熱烈討論。

馬上有網友崩潰說，自己剛刷卡訂了機票，才知道長榮降價，結果他買到11月出發要2.5萬元，足足差1萬；也有網友樂見價格戰，消費者受惠，「機票便宜的話，就有預算大採購了」、「我本來昨天就要訂了，幸好看到訊息」。