10月10日至11俄羅斯軍隊對烏克蘭全國的的能源設施、鐵路樞紐、以及一部分的政府機關進行了大規模飛彈襲擊，以下為公開情報資訊來源（OSINT）彙整連續2日的俄國飛彈攻擊所造成的烏克蘭損失， 烏克蘭能源部長哈魯先科(Herman Halushchenko) 因此宣布停止電力出口，造成基輔當局能源交易和金流斷鏈。

The map of missile strikes on Ukrainian cities as of 13:30. pic.twitter.com/kU4YIvC0pX — Be brave like Ukraine 🌻 (@ukrbravery) October 10, 2022

綜合外媒11日報導以及公開情報資訊來源，主要火力發電廠和熱電聯產發電廠以及電壓等級為330千伏的變電所都成為目標，目前俄羅斯尚未對750千伏級距的變電所實施打擊，除能源設施之外，一部分鐵路樞紐以及烏軍的裝備維修廠也都受到轟炸，而受到能源設施破壞影響，網際網路流量公開監測平台NetBlocks也紀錄到了烏克蘭網路流量銳減的情況。

⚠️ Update: Network data show major sustained impacts to infrastructure across much of #Ukraine after a series of reprisal attacks by Russia; energy facilities have been targeted per President's office ⚡️



📰 Report: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/kp93hav9xD — NetBlocks (@netblocks) October 10, 2022

日前烏克蘭規劃向歐盟區外銷電力，原可望帶來15億歐元（近450億新台幣）外匯，現已遭受阻礙，哈魯先科宣布：「今天的飛彈襲擊了火力發電廠和變電站，迫使烏克蘭從2022 年10月11日起，將停止電力出口，以穩定其自身的能源系統。 」

除能源設施之外，一部分鐵路樞紐以及烏軍的裝備維修廠也都受到了打擊。（編輯製圖）

目前俄羅斯尚未對750千伏級距的變電所實施打擊。（編輯製圖）

2021年烏克蘭出口約350萬百萬瓦時（約35億度電）的電力，烏克蘭透過整合歐洲輸電調度中心協會（ENTSO-E）今年原先計劃大幅增加外銷8倍的能源到2.5吉瓦時（約250億度電），按照烏克蘭發電能力和規模來看，完全是可以達成的目標，單只是今年夏天而已，烏克蘭能源外銷量就已經增加了許多，光是9月份就已經出口了600多兆瓦時的電力，主要出口到波蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞和斯洛伐克。