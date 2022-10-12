安平古堡的國定古蹟名稱將正式定為熱蘭遮堡，引發改名爭議，對此，文化部長李永得今日上午赴立法院教委會時表示，中間有點誤解，不是改名，而是按照文資法命名。

李永得表示，原來安平古堡內有「台灣城殘蹟」（安平古堡殘蹟）與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩個國定古蹟，「當時在命名的時候，可能當時的調查還沒有很充分，後來經過委託成大調查之後，發現其實他是同一個古蹟，所以是把兩個整併成一個，稱呼上也比較簡單，古蹟名字的合併稱為熱蘭遮堡，並不代表安平古堡就要更名，所以這兩者是不相關的。」

至於有學者表示，改成熱蘭遮堡是獨尊某個時代的作法，對此，李永得表示，「熱蘭遮堡就是因為他原來名稱叫熱蘭遮堡，後來鄭成功把荷蘭人趕出台灣後，他接收這個堡，他改叫安平古堡，事實上是同一個遺構。從考古來講，以尊稱最原始的建築，再加上最近這一兩年，古蹟的附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在也經過調查，也證明也是熱蘭遮堡的遺構，所以我想這更名和這也有點關係。」