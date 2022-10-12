市場憂心全球景氣下滑，加上各國央行大力升息對抗通膨，利率大幅上升下恐將壓縮企業獲利能力。在金融以及科技類股拖累下，11日歐洲股市STOXX 600收387.95點，跌2.17點或0.56%，連5日收低且累計跌幅為3.7%。

IMF(國際貨幣基金)下修2023年全球經濟成長預估，示警明年景氣或許會更加惡化。另外，在新冠疫情方面，上海市以及中國大陸其它城市已升級抗疫規格，力阻病毒大範圍擴散。

投資顧問公司Brandes指出，歐洲市場現在關注的是企業接下來的獲利狀況，以及冬季能源價格會變成多少。現在面對的投資環境就是俄烏戰爭持續、強勢美元還有升息等，故短期之內有不少事件要擔心。

英國市場方面，由於當地央行將開始買進抗通膨債券後，近來表現不佳的英國債市終於出現好轉。同時，英國最新失業率驟降，來到1974年以來最低的3.5%，但可能助長通膨上漲，並給英國央行繼續升息理由。

個股方面，報載德國基因檢測公司Qiagen正與美國臨床診斷業者Bio-Rad就合併事項進行協商，故生醫族群逆勢上漲0.6%，Qiagen大漲6%最大。香水生產大廠奇華頓(Givaudan)表示第3季銷售業績趨緩，股價下殺6.8%。另外，下修全年財測的挪威石油業者Var Energi，大跌9.6%。