2019年9月知名直播主連千毅與寵物店老闆「大仁哥」鄭又仁掀起一場「直播主之亂」，當時雙方的囂張行徑驚動社會，引發關注。2020年7月，高雄地方法院一審時，依違反組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等6罪，重判連千毅7年徒刑。經上訴後，12日經台灣高等法院高雄分院宣判，二審維持原判決。

連千毅與鄭又仁於2019年9月17日開始互槓，不僅在高雄街頭大膽嗆聲，更砸店面、開槍、撞倉庫等多種囂張行徑，導致整個高雄市鬧哄哄，此事件也引起社會大眾關注，警政署為此多次派員南下坐鎮指揮偵辦，設法平息大眾恐慌。

檢調調查，連千毅於2016年成立蘭庭國際，以高雄市鼓山區鼓山二路的倉庫作為直播地點與幫派聚集點，加入高雄分會的人數眾多，專案小組查出連千毅以精品公司吸收男性員工，又誘導員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，並利用組織多次指使成員脅迫網友刪文、道歉，後來更因與直播主鄭又仁在網路上起衝突，指使成員持槍射擊恐嚇。

高雄地院2020年7月29日宣判一審，合議庭認為連千毅是知名直播主，具有相當的人氣及知名度，卻利用幫派勢力恐嚇網友，甚至開槍引發重大治安事件，依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等罪，合併執行7年徒刑。另涉恐嚇、強制罪，合併判刑1年，可易科罰金。經上訴後，12日高雄高分院宣判二審，仍維持一審判決。