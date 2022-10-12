國民黨立院黨團昨舉行記者會，指控華視董事長胡元輝帶領大量三立班底進駐華視，把華視變成「小三立」，對此，文化部長李永得今日上午赴立法院教委會時表示，不會用政治化思考看媒體人才流動。

李永得表示，他也是媒體人出身，「我們在媒體界都非常清楚，人才流動非常頻繁，也是好的現象。譬如我所知道的陳雅琳，她也不是只有待過三立，後來到壹電視，早期也待過TVBS，現在新的總經理真的待比較長的時間是在東森。所以我想在新聞界人才的移動是比較頻繁，這是一個現象，不能因此而說都是從三立過來的。」

李永得認為，從三立到華視也沒什麼不好，「根據人事資料統計，自新聞台陳雅琳台長2021年5月就任後，新聘且在職員工共計131人，其中從三立電視台離職後轉任者為18人，約佔13.7％。所以不能夠從少數人或政治思考去評斷這個，我認為這可以再經過討論，當然我也希望華視能夠充分溝通，對於外界的誤解好好溝通。」