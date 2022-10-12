女星林韋君演出《麻辣鮮師》走紅演藝圈，近年斜槓成為瑜伽老師，保養得宜的她，不僅看不出已經44歲，還有著零贅肉的火辣身材，常在社群網站與粉絲分享日常的她，近日曬出身穿比基尼的辣照，還擺出高難度的瑜珈動作，神級S曲線一次全被看光。

林韋君在社群網站發文寫道：「夏天的尾巴⋯掰掰囉⋯」，接著附上一張身穿比基尼辣照，似乎想趁著夏天結束前解放火辣身材，只見她對著鏡頭做出高難度的瑜珈動作，展露出神級S曲線，不僅完美身材找不到一絲贅肉，加上一覽無遺的肌肉線條，以及蜜桃翹臀上的激瘦腰線，超狂體態讓人稱羨不已。

對此，網友紛紛留言：「可以去比健美小姐」、「原來肋骨被撐開是長這樣啊」、「這種身材保持了太太厲害了~辣與美」、「好強喔，以為是歐美名模耶」、「超棒的身材跟小麥膚色」、「小腿肌肉又大又明顯，漂亮」、「完美身材，重點顏質還這麼高，逼死誰」、「這筋骨軟度太強了啦」，不過有網友則表示：「這樣看起來胸部就更沒什麼料了」，她則是高EQ回應：「我一向不是以胸大在走跳」。

林韋君個性向來敢說敢言，也會針對時事議題發表看法，日前網路瘋傳一名父親買了小蛋糕在麥當勞幫兒子慶生，卻遭網友嘲諷太過寒酸，對此，藝人林韋君轉發這張照片怒嗆酸民：「有些人，光是活著就已經拼盡全力了」。