肚子狂發出聲音要注意，外科醫師陳榮堅分享，曾收治過一位60歲女患者，對方因為腸鳴聲很大來就醫，起初以為是消化不良，開藥吃卻遲未好轉，最後做了X光檢查、電腦斷層與大腸鏡後發現，女患者罹患大腸癌第二期。陳榮堅提醒，如果發現肚子出現奇怪的聲響，且狀況一直沒改善的話，要特別注意。

陳榮堅在部落格上發文說，一位60歲的女性發現自己的「腸鳴聲」變大，連坐在一旁的孫女都說「阿嬤妳肚子裡面有裝青蛙嗎？」讓她感到很困擾，便先去了住家附近的診所檢查，而當時醫師認為可能是一般的腸鳴，初步診斷為消化不良，開了一些藥給女患者，並建議她可以買益生菌來吃。

陳榮堅表示，後來女患者「肚子裡面的青蛙越叫越大聲」，特別是在用餐完後的1至2小時常冒出「呱呱呱」的聲音，因此決定去醫院檢查。他安排對方照X光檢查以後，結果看起來很不妙，因為患者的小腸脹大到像是在灌香腸，裡面都灌滿了空氣，但大腸卻沒有氣體，這代表大腸與小腸之間恐有長東西堵住了。

陳榮堅指出，之後又替女患者做電腦斷層跟大腸鏡檢查，發現患者右側的大腸長了一個5公分惡性腫瘤，確診為大腸癌第二期。

陳榮堅表示，大腸癌造成肚子發出青蛙叫聲，是因為大腸癌造成管腔變窄，導致消化液與空氣難通過，若氣體持續在腸道內攪動，再突然通過，就會發出很大的聲音，當腸道半阻塞時，很容易就會發出這種聲音，所以肚子若有奇怪聲響務必要多注意。