連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣餐飲市場疫後復甦、中秋連假、展店效益加持，2022年9月營收持穩高檔、續創同期新高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」強彈、一舉改寫歷史新高。展望第四季，集團將透過開新店、上新品、賣新券「三新策略」加速衝刺業績。

王品公布2022年9月自結合併營收15.96億元，雖月減13.98％、仍年增達23.19％，改寫同期新高。其中，台灣事業群11.71億元，雖月減13.04％、仍年增達45.11％，創同期新高。中國大陸事業群4.24億元，月減16.45％、年減13.04％，但年減率連5月收斂。

合計王品第三季自結合併營收50.88億元，季增達45.02％、年增達35.82％，一舉改寫歷史新高。其中，台灣事業群37.04億元，季增達43.16％、年增達75.11％，改寫歷史新高。中國大陸事業群13.84億元，季增達50.25％、仍年減15.14％。

王品表示，在疫後復甦與中秋連假帶動下，王品台灣事業群9月營收首度突破雙位數、再創同期新高，顯示台灣餐飲市場反彈力道強勁。展店效益亦持續發酵，9月新開6家門市、達成台灣300店里程碑，其中平價小火鍋「12MINI」新展4家，「尬鍋」及「肉次方」各1家。

王品指出，受惠中秋烤肉商機，燒肉品牌9月營收表現亮眼，「肉次方」3家門市均破千萬營收，包括9月甫開幕的台南府前店首月便創佳績。在內用、外帶禮盒齊助攻下，「Oh my!原燒」連假營收較平日翻漲4倍，高價燒肉品牌「最肉」營收亦躍增1.5倍。

累計王品前三季自結合併營收132.68億元，較去年同期121.25億元成長9.42％。其中，台灣事業群97.07億元，較去年同期72.67億元成長達33.57％，改寫同期新高。中國大陸事業群35.6億元，仍較去年同期48.58億元減少達26.7％，但年減幅連4月收斂。

王品近期鎖定中平價火鍋積極展店，第三季新展11間、第四季預計再展6家，包括「石二鍋」台南永康旗艦店、「聚 日式鍋物」士林中正旗艦店等大型體驗店，與主攻外帶外送的「12MINI」並進。預計年底前再招募800名正職同仁，並釋出起薪40K的鍋物儲備幹部職缺。

展望第四季，王品將透過開新店、上新品、賣新券「三新策略」加速衝刺業績，除透過展店拓點外，零售品牌「王品嚴選」新推水餃、牛肉麵等平價冷凍美食，並開始販售集團全品牌通用商品卡，以順應集團多品牌發展和消費者點餐趨勢，預期將有助推升整體營收規模。