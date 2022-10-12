彭博周二報導，據知情人士指出，由於個人電腦（PC）市場放緩，處理器大廠英特爾打算大幅裁員，裁員人數可能多達數千人。

報導指出，英特爾最快可能在本月宣布這項大規模裁員計畫，包括銷售和行銷等一些部門甚至可能裁掉約20%員工。截至7月，英特爾旗下擁有11萬3,700名員工。

英特爾拒絕就裁員消息發表評論。

此外，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周二向員工發布備忘錄，大概說明了該公司為外部客戶與自家產品線創設一個代工模式的相關計畫。

該晶片大廠在7月發布的第二季業績不及市場預期，並下修全年營收和獲利預測。

英特爾第二季營收年減22%，為153.2億美元，遠不及市場預期的179.2億美元，並為連續第7季下滑。經調整後每股盈餘為29美分，遠落後低市場預期的79美分。

當時基辛格即警告經濟情勢變得更為嚴峻，不僅使市場上的消費模式改變，亦導致主要客戶庫存水位劇烈變動。

英特爾以「經濟活動和公司執行力突然急迅下滑」為由，將全年營收預測從760億美元下修至介於650億～680億美元，遠不及市場預估的734.4億美元。該公司並將全年每股盈餘預測從3.6美元調降至2.3美元，亦遜於市場預估的3.42美元。

英特爾並將全年資本支出從270億美元下修至230億美元。

隨著通膨創下數十年高點，以及人們重返辦公室和學校，PC方面的支出較宅在家防疫時大幅下滑。關鍵PC市場中國的防疫封控和俄烏戰爭導致供應鏈大亂並削弱需求，亦給晶片公司帶來壓力。