元大台灣50(0050)今早隨著台積電(2330)失守「400」元大關，指數也跌破百元關卡；而反向ETF元大台灣50反1(00632R)一早又湧進搶短買單，開盤30分鐘內成交量逾7萬張。目前元大台灣50反1(00632R)指數在6.56元附近，相較於很多電子股都已經跌到2020年3月初的起漲點，00632R離當時的高點13.94元仍有逾1倍的套利空間，因此，吸引短線資金進駐。

但目前進場反向ETF的資金，也必須留意市場情緒的逆轉。富蘭克林美盛全球多重策略基金認為，通膨雖仍在高檔，但並沒有其他的不均衡現象，企業或個人沒有過度槓桿，財務體質穩健，這與過去經濟衰退的情境不同。一旦通膨問題解決，經濟和企業獲利仍可持續擴張，即便經濟陷入衰退也將是輕微的。

今早空單匯聚較明顯的權值股包括台塑(1301)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等，而該4檔個股也都是0050的成分股。0050早盤失守百元大關，創2020年8月以來新低。