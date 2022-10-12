基隆海洋資源豐富，風景優美，海水清澈，擁有豐富的海釣遊憩資源。不論是離島磯釣、漁港垂釣、堤岸拋釣、出海船釣等，都是相當好的海釣休憩場域，且一年四季都有不同釣魚主題。因此，不需要搭乘飛機至離島，距離台北僅需要 30 分鐘的車程，來基隆就可以體驗各種海釣活動。

在暑假期間，大家都耳熟能詳的「基隆鎖管季」活動，就有新手夜釣體驗班，目標以白帶魚、鯖魚及竹筴魚為主要釣獲魚種，船上有船長親自指導教學，大人小孩都可輕鬆學會海釣；其他季節如10月到3月有到北方三島鐵板班，以紅魽及煙仔虎等為目標魚獲；10月到4月有基隆嶼磯釣班，以黑毛、白毛和黃雞魚等最得釣友青睞；而3-5月有深海底棲班，以珊瑚礁底棲魚種為目標，像是石狗公、赤鯮及馬頭魚等；而到了9月入秋之後就主打頭足班海釣體驗，像是烏賊、軟絲、鎖管、魷魚、章魚等都是台灣常見的頭足類動物。透過海釣活動，大海是最豐富的戶外天然教室。

基隆早從2003年就開始以「鎖管季」來推廣在地漁產，活動主軸從最初以銷售海鮮為目的，後來發現漁獲量逐年減少，進而轉向以海洋體驗帶民眾認識海洋。像帶孩子體驗釣魚，是最直接能讓孩子學習「從大海到餐桌的食物之旅」，透過一支魚竿，學習等待、磨練專注力同時，也能體驗海上生活進而瞭解海洋文化。另外，除了過往的海釣體驗教導釣魚技巧外，也落實食魚教育的觀念，如教導民眾吃當季，食在地，就是友善環境的一種體現。除此之外，也希望透過海釣活動，強調環境友善的重要，如小魚放生，垃圾帶走，從小開始培養釣魚禮節。

透過親子友善釣魚活動讓親子從課程及實際體驗中，了解魚類的生態習性及垂釣原理及海洋知識。(圖/ 基隆市政府提供)

基隆市政府近年除了推出釣魚證制度，提升基隆嶼釣場的安全及環境維護管理外，每年也辦理基隆嶼磯釣賽，並製作友善釣魚手冊及宣導品，並參加釣具展及推出海釣學院班，推廣休閒友善釣魚活動，邀請民眾親近海洋。另外，也即將在基隆望海巷漁港，透過漁港環境及動線優化，打造全臺首座親子友善釣魚示範區，並不定期辦理親子友善釣魚活動，鼓勵家長帶孩子親近海洋，透過釣魚活動拉近親子間的關係，及搭配海釣學院的課程，讓親子從課程及實際體驗中，了解魚類的生態習性及垂釣原理及海洋知識，並學會與大自然和諧相處及里海永續的精神。(廣告)