結婚不到1年的YouTuber「台南Josh」今年1月底遭前妻Amber家暴，16坪新家被Amber砸爛、在牆壁上到處寫「死媽寶」，事情鬧得沸沸揚揚，最後兩人在5月離婚，台南Josh也把房子賣出，誰知房子都賣了還有彩蛋，有一扇門後面竟然還藏著Amber寫的「死了」2字，嚇到新屋主。

台南Josh表示房子賣出前都有檢查，把字擦乾淨，沒想到前妻還留有一手。(翻攝自tainanjosh IG)

台南Josh日前在IG限時動態發文，想不到房子都賣了還有彩蛋，指新屋主進房間後隨手關門，轉身突然發現門後有字，用紅筆寫著大大的「死了」，讓身為前屋主的台南Josh大喊有夠可怕，對於前妻寫的字嚇到新屋主很不好意思，「只能說抱歉了，之前整理房子的時候沒檢查到」。

台南Josh在今年5月曾拍影片說，家暴事件後這間16坪房子就已經閒置了，因為對他來說心理壓力還是很大，所以白白繳房貸也沒有回去住。

台南Josh說，賣房時房子已經有一段時間沒住人，牆上還有一堆「死」和「死媽寶^U^」，雖然有擦過，但還是看得出來痕跡，最後也順利賣掉這間住不到1個月的新房。