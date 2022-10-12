從日本料理餐廳廚師轉戰房仲業，歷經1年多的信義房屋、近5年的永慶不動產加盟店，永慶不動產北屯松竹旱溪加盟店的李丞恩今年1~7月已創造750萬元業績，個人年收入也不斷突破新高，大步邁向300萬元。

李丞恩一直都對餐飲工作有興趣，求學期間曾在餐廳打工，也在夜市擺攤賣過衣服；退伍後在日本料理店擔任廚師。工作一段時間後，他發現收入與付出不成正比，剛入行時月薪22K，7年後增加到40K，卻已來到天花板。後來在朋友的介紹下，到魚市場工作了1年，凌晨2點工作到中午12點，月薪45K，依然不符合他的期待。

他也曾經想過創業、開餐廳，但評估後覺得自己還沒準備好，後來看到信義房屋的徵才廣告，訴求新人就能有月薪5萬元，遠比從凌晨開始的工作還要多，所以毅然加入房仲業。

在信義房屋服務的1年半期間，李丞恩自認表現不夠穩定，年收入約60萬至70萬元，跟在魚市場工作的收入差異不大。雖然曾拿過「委託王」獎項，卻因為信義房屋有限制開發物件的種類、區域、廣告曝光媒介等，有種綁手綁腳的感覺。

加盟體系的彈性工作模式讓李丞恩業績翻倍，今年1-7月業績突破750萬，成交超過20件！（圖、 永慶房產集團提供）

加盟體制彈性靈活 業績翻倍成長

之後，同梯同事離職、轉進加盟體系，李丞恩趁機深入了解加盟店的優劣勢，幾經思考後決定跟著加入永慶不動產。這次轉職，讓他工作靈活度大增！過去在信義房屋比較專注在開發物件上，到永慶不動產重心則轉移到銷售上，過去被禁止使用的銷售管道，現在都能依照實務需求、彈性運用。今年年收入已經有感提升到200至250萬元之間，跟信義房屋時期相比增加至少2倍。

他分析，以前在信義房屋的客戶，大多都是過往的成交客戶；而在永慶不動產則不一樣，接觸的買方人數多、類型多元，成交率也隨之提升；加上工作時間彈性大，以前公司規定早晚都要打卡，還有些制度比較沒有彈性、不好協調。

李丞恩也發現，過去在信義房屋大概2個月才成交1件，但在永慶不動產平均每個月能成交3~5件，成交速度差很大！而且，加盟體系能夠因應個人和市場需求做彈性的調整，像是他原本主力在中古屋市場，但觀察到近2年預售屋市場崛起，便將部份銷售主力轉換到預售屋市場。

李丞恩去年業績超過700萬元，今年1~7月已突破750萬元、超越去年一整年的累積，迎來人生收入新高，成交件數超過20件，較去年同期成長了8成以上。

此外，他認為永慶房產集團提供的科技工具也大幅提升工作效率，像是統整客戶資訊方面，對於長期服務客戶能有很好的系統化管理；還有，只要輸入客戶的需求條件，一旦系統比對出新上架物件符合條件，系統就會主動提醒，是聰明工作的好幫手。

過去在餐廳內場工作，屬於封閉職場，一下子要變成主動接觸客戶的業務工作，他坦言一開始蠻擔心自己是否適合，加上在信義房屋時沒有太顯著的表現，時常自我懷疑「真的適合當房仲經紀人嗎？」直到進入永慶不動產，才發現自己真的可以在房仲業有所發揮。

李丞恩在工作上總不吝傳授經驗與行銷方法，助組員達成目標；工作之餘則喜歡到處吃美食，也時常親自下廚款待親友。（圖/ 永慶房產集團提供）

經營個人品牌開創新局 今年目標達成千萬業績

李丞恩讚聲說，永慶加盟四品牌的聯賣環境，更是成交效率的加速器！自去年4月加入以來，有5成業績來自聯賣合作。

李丞恩在房仲前期，都是使用固定管道銷售，為達到更好績效，他開始經營「機捷達人」個人行銷網頁，並發現有不少客戶都是看到個人網頁資訊才主動聯繫。網頁上除了提供預售屋買賣的相關新聞，還提供台中機捷特區、北屯單元12、東區湖濱園區等各大建案的優劣分析，透過整合性資訊為客戶節省時間。

經歷過餐飲業、直營房仲體系的洗禮，他在團隊中開始承擔起帶領組員的職責，總是不吝傳授服務經驗、新的行銷方法，希望幫助組員突破現狀、達成各自目標。現在的他，一有時間就會跟家人朋友到處吃美食，也會找朋友到家裡聚餐。除了擅長的日本料理，要是看到不錯的食譜，也會親自下廚，料理一桌好菜款待大家。他也一步步朝著自己今年目標「個人年度業績破1千萬元」前進！期待在不久的將來，可以在永慶加盟體系內創業，為團隊經營好一家分店。