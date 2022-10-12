日本「國民老婆」新垣結衣和音樂才子星野源2016年因合作電視劇《月薪嬌妻》擦出愛火，並於2021年5月正式升格為夫妻，讓不少人陷入「失戀潮」，隨後也傳出她自從結婚並離開原本的事務所後，對於演藝工作的想法出現許多轉變。近日，她便被民眾目擊在東京街頭拍戲，而她在新戲中的角色，竟是一名隱瞞「特殊性癖」的人妻，與她過去甜美、清純的形象大相逕庭，也意外引起網友熱烈討論。

新垣結衣自從宣布結婚後，曾神隱一段時間未曾公開露面，直到7月推出新電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》她才再度出現在螢光幕前。而近日她又被民眾目擊出現在東京街頭拍戲，當下的表情也看起來相當專心，讓外界開始猜測她將接演什麼新作品。

根據日本媒體的報導，有知情人士透露，新垣結衣在去年宣布離開舊東家「LesPros娛樂」獨自活動後，她選擇「忠於自我」不再亂接戲劇，而是自行挑選真正想拍的故事題材，而日前便傳出她接下新戲《正欲》並在其中飾演隱瞞「特殊性癖」的人妻，藉此突破過去的戲路及形象。新垣結衣先前接受採訪時也透露，《正欲》這部戲的故事內容能讓人反思，究竟什麼事情才是對的，是部十分有挑戰性的作品。

另外，新垣結衣近期除了挑戰新作品及新角色外，先前也曾透露自己想從事服裝設計的工作，而近年她便計畫與日本雜誌合作，推出她所設計的衛衣，甚至還將設計好的款式送給老公星野源和好友石田百合子穿搭，似乎十分享受現在的「斜槓生活」。