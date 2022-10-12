新竹市長各候選人支持度( 製圖/陳友齡)

新竹市長選戰呈現「三強鼎立」局面，由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人競逐。根據《菱傳媒》今(12日)公布最新的網路調查，高虹安聲勢開高走高，支持度達37.8%，值得注意的是，支持度29.68%的沈慧虹雖凝聚黨內基本盤，也拉開與林耕仁（支持度25.08%）的差距，但與高的落差卻擴大。

根據《菱傳媒》報導指出，在新竹市民進黨雖然固守基本盤，但也拉抬了民眾黨聲勢，且反綠的比例同樣居高不下，有48.73%市民反綠，反藍和中間的比例則各為33.67%和17.61%；而絕對不考慮投票給民進黨、國民黨和民眾黨的比例分別為51.61%、34.94%和29.18%，相較前兩次調查，新竹市民反綠的情況沒有明顯轉變。

該項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2022年10月4日至2022年10月8日，共計進行5天，當中有效樣本為1884份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.26%以內。