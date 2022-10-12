38歲女星周曉涵擁有女神級長相、魔鬼身材，不只演戲方面有多部代表作，還曾出過寫真集，展現自己的魔鬼身材，她也是不少男粉絲心中的夢幻情人。私底下的她開朗又大方，時常在社群分享生活與工作點滴。近期周曉涵個人的社交平台中，貼出自己拍攝代言的花絮影片，超火辣的身材，讓網友直呼正到爆。

周曉涵在昨(11)日在IG上發出一篇貼文，寫道：「近期的代言小側拍」，並附上一則短影片，只見周曉涵在拍攝廣告，上身穿蜜桃色的粉嫩內衣，下身裹著一條相同顏色的緞面長裙，鏡頭雖然距離本人有點遠，但反而能更看清周曉涵婀娜多姿的身體曲線，遠看就像希臘女神般優雅又高貴。

此文一出，網友們在貼文下面紛紛留言讚美，「曉涵也太美了吧」、「只有一個字形容，美！」、「第三章非常好看、亂性感的」、「側拍的小夥伴用愛在拍」、「超美超性感迷人」、「曉涵女神太美了！」、「曉涵女神」