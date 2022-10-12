強調手工打磨、設計精巧的獨立製表，近年來成為腕表藏家的新寵，唯數量稀少，以往只在台北經銷販售，新近全新開幕的寶島鐘錶台中店，不僅擴大營業面積，且引進獨立製表品牌，包括MORITZGROSSMANN、URWERK、LANG & HEYNE、L’EPEE、ARTYA等，成為台灣中部以南唯一獨家引進獨立製表的經銷據點。

獨立製表MORITZ GROSSMANN的remblage腕表，表盤採用精湛手工雕刻技法， 116萬元。（寶島鐘錶提供）

台中腕表藏家實力雄厚、眼光獨到，不少全球唯一、要價千萬的頂級腕表皆在台中售出，為了服務台中藏家，寶島台中店斥資千萬裝潢全新開幕，不僅優化展售空間，且引進多家獨立製表品牌，其中不乏全球僅有一件的珍稀腕表作品，豐富商品陣容。

例如ArtyA的Butterfly腕表，以蝴蝶美麗彩翅製成表盤，全球僅有一只。獨立製表品牌MORITZ GROSSMANN的Tremblage腕表，表盤以精湛手工藝雕刻技法，簡約中透露著不平凡。另有L’Epee Time Fast D8古董賽車座鐘，融合了時計與雕塑藝術，全球限量100台，都是珍藏級的腕表作品。

L’Epee Time Fast D8骨董賽車座鐘，全球限量100台，101萬元。（寶島鐘錶提供）

ArtyA的Butterfly腕表，以蝴蝶美麗彩翅製成表盤，全球僅有一只，98萬5500元。（寶島鐘錶提供）

寶島鐘錶台中名店位於自由路與中山路口，在地經營逾30年，展售品牌包括勞力士（ROLEX）、百年靈（BREITLING）、帝舵（TUDOR）等，其中百年靈更是中台灣最大的腕表專櫃。