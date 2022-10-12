天使前員工艾瑞克凱。（美聯社資料照）

曾經轟動天使球團的違禁藥品案審判結果出爐，前聯絡主任艾瑞克凱（Eric Kay）持有並散布管制藥品在今年2月被判定有罪，本周美國法庭對他宣判22年徒刑，他將在聯邦監獄服刑。該案件造成27歲的天使投手史卡格斯（Tyler Skaggs）在2019年身亡，他混用芬太尼（Fentanyl）與酒精引發窒息，這是一種有成癮性的強力鎮痛藥。

前大聯盟投手哈維（Matt Harvey）等5名球員出面作證，艾瑞克凱自己也是藥物與酒精的重度成癮者，利用職務之便在球隊居中牽線，2017年就開始買賣違禁藥物。艾瑞克凱甚至想過拿天使隊門票以及「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的簽名球去購買更多藥品。

美媒《華盛頓郵報》報導，法官宣判時說20年徒刑有些太重了，但他檢視艾瑞克凱在獄中的通訊紀錄，發現他毫無悔意，既不尊重司法系統也不在乎史卡格斯家屬的感受，最後多加兩年以示懲罰。48歲的艾瑞克凱帶著手銬腳鐐出庭聆判，他沒有任何反應，雙方家屬也很平靜。

史卡格斯的家屬聲明：「感謝大家在調查中提供的幫助，今天的重點不是在於判了多少年，而是在於讓這些散布致命藥品的人負起責任，每年都有成千上萬的人因他們喪命，多少家庭因此破碎。」他們提到還要繼續追查艾瑞克凱後面的藥頭。

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