台中市21歲張姓男子日前駕駛小客車闖紅燈，警方立刻上前攔查，張男搖下車窗焦急說，車上載有70歲祖母，因在家中突氣喘發作，他才會違規趕著就醫，警方一聽趕緊協助鳴笛開道，讓原本近8分鐘車程縮短至2分鐘，迅速抵達醫院。

台中市豐原警分局表示，合作派出所警員陳冠穎、楊富程日前深夜11時許擔服巡邏勤務，行經豐原區西勢路與圓環南路口時，見一輛自小客車闖紅燈違規穿越路口，遂於下一個路口(圓環東路與中山路)該車停等紅燈時加以攔查。

駕駛張男搖下車窗焦急說，祖母因在家中突氣喘發作，等不及救護車，才決定自行駕車前往醫院，情急之下才會違規。員警聽聞立刻協助護送就醫，一前一後開道護送，並一路開警示燈、鳴笛及按喇叭，提醒其他用路人小心，讓原本近8分鐘的車程，縮短至不到2分鐘；對於員警的熱心協助，張男表示感激不已。

豐原警分局指出，員警能秉持同理心，熱心協助民眾緊急求助案件表讚許；但也呼籲民眾如遇有疾病或需緊急救護情況，仍建議撥打「119」由專業的救護人員協助，除了能在第一時間給予必要的救護處理，也可以把握黃金搶救時間。