曾因高中時期拒絕升旗遭記3支警告打官司告學校的陳旻傑，目前就讀東華大學，他主張在大學校園內停車一年被收取400元的停車費不合法，提告要求校方返還他2年交的費用800元，台北高等行政法院駁回上訴，認定校方依大學的收費辦法收費合法有效，判陳男敗訴確定。

陳男是東華大學在學學生，為辦理汽車之車輛識別證進入校園停放，在2020年及2021年依學校的收費辦法規定，分別400元、共計800元給大學，他主張收費辦法應為無效，校方向他收取清潔維護費無法律上原因，請求返還不當得利800元遭拒，他不服提起行政訴訟。

一審花蓮地方法院行政訴訟庭判決駁回，陳提上訴，二審台北高等行政法院認為，校方依收費辦法規定，要求學生駕駛汽車進入校園時，得以1年繳納1次清潔維護費用之方式取得駕車入校之權益，學生於申請核准並繳費後，校方會核發識別證予學生屬於合法。

合議庭認為，大學學生進入大學校園、駕駛汽車是否需收費等事項，經核與學生學習自由相關，為大學自治之範圍，東華大學向有駕駛汽車進入大學校園需求之學生收取費用，納入校務基金自籌收入，並無違法或不當之處，判決駁回陳的上訴，全案確定。