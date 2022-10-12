國內體壇驚傳MeToo事件，一名退役女選手小美（化名）日前在臉書發文指控，12歲時遭「南部數一數二的國家隊教練」襲胸、摸下體，性騷擾時間從國一到高三長達6年，事隔多年，她終於鼓起勇氣為自己討公道，要求教練公開道歉，並在臉書公開兩人對話紀錄。

小美10日在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」為題發文表示，自己從國一到高三一直受到「南部數一數二的國家隊教練」性騷擾，她在準備升國中的那年暑假遭到性騷擾，隔天教練居然還問她「我這樣對妳，難道妳都不害怕嗎？」，當時年紀還小的她只能裝傻，「難道你就真的覺得我很開心嗎？」，「你欠我一個道歉」、「長期以來以言語騷擾、輕視女選手，噁心當有趣，你現在有長進一點了嗎？」。

該名國家隊教練收到私訊之後，立刻試圖打電話給小美，但她沒有接，沒想到對方竟然回：「抱歉啦！現在就是認真工作的任務了！」。小美認為，教練現在已身為人父，也有一名女兒，「現在有人這樣對你女兒，然後多年一句抱歉啦，你覺得誠意夠嗎？」，教練再次表示想要通話，但她自認為還沒有做好與對方通話的心理準備，因此拒絕了。

「想到你用那雙手亂摸我的胸部跟下體就覺得骯髒至極，真的不懂，還那麼小的女生，你怎麼有辦法」，小美提到，忍了這麼多年以後終於鼓起勇氣想為自己討公道，結果教練卻是收到訊息才突然想起來「難過」；「我一直到高三才離開那個圈子，從國一到高三，一共將近6年的時間，只要有賽事需要跟你在同一個場合，我都膽戰心驚，你卻每次看到我口氣都充滿嘲弄」。

該名教練在對話中頻頻道歉，強調那是年輕時犯下的錯誤，從那之後他就一直幫助更多人來彌補過錯，對於做錯事也很後悔與恐懼，後來私底下對女選手都很尊重。直到小美提出「公開道歉」後，教練卻回「我今天如果沒有家庭的話就簡單了」，搬出頭痛、家人等理由表示需要思考幾天，甚至反問小美「我一直思考當初的情況…」，她怒回「當初的情況？你要我再講一次給你聽嗎？摸我胸部跟下體，把我的手放到你的生殖器上面，你還想說什麼？」。

過了幾天後，該名教練卻突然改口說「我認真想過有些真的完全沒印象…可能是老了」。對此，小美心灰意冷地將對話紀錄上傳臉書公開真相。小美貼文寫下「我正處於情緒不安的狀態。執行一些事需要勇氣，即使它需要花上很長的一段時間。未來或許會有很多不同的聲浪，我知道我會記得自己問心無愧」，不過，她並未透露該名教練的身分，整起事件仍待調查釐清。