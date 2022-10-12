香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，香港早前發現一例輸入個案帶有Omicron XBB.1亞系變異株，是由BA.2.10及BA.2.75變異株結合而成，是至今眾多變種病毒中，對疫苗免疫逃逸最強的變異株，相信傳染性會更高。

蕭傑恒在電台節目表示，XBB.1最先在新加坡發現，之後在尼泊爾及孟加拉等地亦發現較多相關個案，而這些地方亦同時流行BA.2.75.2病毒株。他指出，雖然XBB.1免疫逃逸能力強，但完成接種疫苗後產生的T淋巴細胞，仍然有效預防重症。