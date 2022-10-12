台中市市長盧秀燕（左二）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（右二）。（圖／取自高虹安臉書）

有「藍營一姐」之稱的台中市市長盧秀燕，9日與民眾黨新竹市長候選人高虹安在台中同場交流市政，引發政壇關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（11）日痛批，盧秀燕、高虹安合體背後隱藏的是「其昌已強，秀燕轉弱」的政治算計，因盧「選情告急」、「敗象已露」。此說法引熱議，大批網友與柯建銘看法相左，更有人狠酸柯「到底多怕？」

盧秀燕、高虹安9日在台中同場交流市政，兩人不僅手牽著手還十指緊握，並一起穿上白襯衫配淺藍牛仔褲「姐妹裝」，展現強烈的默契，雙方的親密熱絡之情溢於言表。盧秀燕表示，兩人屬市政交流性質與選舉無關，任何人到訪她都會以首長之姿盡地主之誼。

柯建銘昨日則在臉書發表1201字長文，質疑盧秀燕並非所謂的藍營「最強母雞」，她的選情已告急，與高虹安的合體也不過是「顧自己」的政治計算而已，背後隱藏的其實是「其昌已強，秀燕轉弱」的事實，盧如今「信心動搖，敗象已露」，至於高則是「假考察，真蹭聲量而已」，可見高是一個虛假的人。

柯建銘的說法掀起熱烈討論，網友湧入《TVBS 新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「柯建銘到底是有多怕高虹安當選啦」、「老柯真的好怕高虹安當選，怕會公開新竹球場的招標案嗎」、「好了，我們都知道你很怕了」、「反應越大代表越害怕」、「柯建銘臉書發文狂罵高虹安以不是第一次了吧」、「藍白合才是民進黨最大的恐懼吧」、「看不出哪裡有敗象耶，我只知道綠黨很挫」。