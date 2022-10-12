台北市立動物園大貓熊「團團」生病的消息震驚全台，近日多項腦脊髓液檢驗結果出爐；依據「團團」MRI及腦脊髓液的檢驗指數分析，已排除腦血管病變或感染所造成的癲癇問題，至於因炎症或腦部腫瘤引發的可能性則需要後續釐清。

園方表示，考量人類腦部腫瘤的確診，通常需要靠儀器定位進行採樣、組織病理診斷進行研判，醫療顧問團綜合了「團團」在臨床表現與麻醉、腦部採樣風險評估後，建議安排「團團」定期檢查追蹤。

園方指出，「團團」目前已經開始服用抗癲癇藥物，且並未出現副作用。另由於「團團」現已步入中老年齡，肌力容易出現流失現象，醫療顧問團營養學專家亦針對後續照護給予重要建議。

園方表示，近日動物園保育員及獸醫照護團隊嚴密觀察，「團團」於8月31日最後發生異常行為後，至今未再發生疑似癲癇的症狀，進食情形及活動力也恢復到以往的狀態。雖然「團團」身體抱恙，但為了維持其應有的生活品質，近期仍會安排牠回到展示場活動。