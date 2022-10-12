美國聯準會(FED)今年已三度調升基準利率3碼，基準利率目標也上升至4.25%，市場普遍預期11月很可能再次升息三碼。由於美國強力升息，導致金融市場大幅震盪，美元勢不可擋，今年以來股票資產普遍下跌，但短天期美債ETF，由於受利率風險影響較低，加計匯率收益與配息後，今年以來反而有逆勢突出的表現。

今早美債ETF有亮點，包括元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、富邦美債7-10(00695B)、元大美債1-3(00719B)等呈現上揚，守住紅盤。

永豐投信表示，美債ETF涵蓋一籃子債券，其中長天期美債利率風險較高，目前受到美國升息影響，若要投資債券，則應優先以受利率影響較小的短天期美債為首選。以永豐1至3年期美國公債ETF基金為例，其追蹤的ICE 1-3年期美國公債指數，目前指數殖利率已達4.30%，而永豐1至3年期美國公債ETF基金（00856B），今年以來績效為10.38％的正報酬。

美元除了有升息的支撐，同時也是最佳避險貨幣，像是烏俄戰爭後美元指數立即以升值反應，面對全球經濟衰退風險，美債也擁有絕佳的避險效果。畢竟美國債信紀錄優，從未有過違約的紀錄，美債殖利率也是所有金融資產的無風險利率訂價基準，美國債信持穩的特性，使其在市場避險情緒高升時，成為資金避風港。

永豐投信指出，美國經濟受到高通膨影響，聯準會已多次表示將壓制通膨，在極低的失業率和熱絡的經濟成長背景下，美國有十足升息的本錢，目前美國利率水準已經遠高於其他主要經濟體，美債利率有望持續向上攀升，建議投資人可逢低布局抗波動的美債ETF來平衡資產配置的投資風險。