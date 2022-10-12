職場有些潛規則，比方說「上班好同事，下班不認識」，也有人認為介紹朋友進公司，有搞小團體的嫌疑，所以說，千萬不要以為這個是一件易如反掌的事情，它的學問可大了，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖豬、生肖牛、生肖兔、生肖龍需要特別小心，要是弄巧成拙害到自己，得不償失。

▍生肖豬

心軟、好說話，往往禁不起人家的請求，由於抱著做善事、或者不想當壞人的心態，也不好意思拒絕別人，就直接運用自己在公司的資歷或關係，讓朋友能被快速推薦通關，萬一當真的遇人不淑，你所介紹的這位朋友出了差錯，他可能只需要一走了之，而你卻得收拾爛攤子，而且還沒人同情，讓你悔不當初。

▍生肖牛

重義氣的生肖牛，當看到朋友有難，有時不等對方開口，就先主動出擊，若是得知友人有找工作的需求，更會為他突破種種關卡，將他拉進自己的公司，非常夠義氣，但要當心，有些慌不擇路的人，只想暫時有個棲身之所，不管提醒什麼注意事項，雖然當下點頭答應，實際上卻抱著看情況再說的心態，因此，千萬別在一場得寸進尺的戲碼裡當了配角。

▍生肖兔

善良又缺乏心機，只要朋友開口請求協助，兔子多半抱持助人為快樂之本的原則而答應，但也因為表現出任何事都不拒絕，有心人可能會覺得你在公司很給力，反而想藉著熱心來完成私人企圖。就怕遇到忘恩負義之輩，搞不好還踩在你頭上，有時候，裝傻還是安全些，減少自己在公司的影響力，並讓別人對你的非分期待，雖然幫忙朋友是應該的，但可以不需要替人背書引薦。畢竟朋友以後的表現和忠誠並非你能約束和保證的。

▍生肖龍

生肖龍較重視面子，常會透過請客或幫忙的機會來展現自身實力，若有機會能推朋友一把時，更能夠彰顯自己大器、識人，所以生肖龍往往會主動發掘那些需要他人臨門一腳的對象。不可否認，在朋友有困難時，生肖龍經常是以貴人角色出現的，然而，不少人當利益來臨時，對他人的恩情就拋到九霄雲外，甚至還有些人會刻意想要挖洞陷害，來證明他本來就有條件，人心的險惡難測，會懷疑身邊的人都是演戲高手。