中國常駐聯合國副代表戴兵11日表示，中方歡迎和支持聯合國與非洲聯盟進一步提升合作水平，更好促進非洲和平發展。

戴兵在「聯合國與非盟合作」安理會公開會議上發言時，提到非洲傳統熱點問題升溫，恐怖活動、武器販運、海上安全、公共衞生等挑戰增多，需要聯合國、非盟和地區國家攜手應對。

戴兵提到，要在促進非洲可持續發展方面加大合作力度，發展是硬道理。國際社會尤其是發達國家和國際金融機構，應在發展援助、技術轉讓等方面履行應盡責任。各國對非合作要堅持開放包容、互利共贏，不能干涉非洲國家內政，更不能逼迫非洲國家選邊站隊。

戴兵強調，無論國際形勢如何變化，中國將永遠與非洲國家站在一起，與聯合國站在一起，為實現非洲持久和平與共同發展，貢獻更多力量。

聯合國祕書長古特雷斯稍早在會上指出，聯合國與非洲聯盟之間的合作比以往任何時候都要強大，但非洲仍然面臨重大挑戰，呼籲安理會理事國以及非洲大陸和其他地區的所有國家領導人竭力支持非盟工作，以幫助其實現自身目標。