Meta在美國時間11號推出Meta Quest Pro，為Meta頂級系統的第一個裝置，公司也宣布預購開跑，台灣訂價1,649.99美元，其中包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro 控制器與充電座，現在可於 Meta Store 預訂，台灣消費者最快10月底或11月初就可以收到產品。

Quest 的Reality Labs副總裁Mark Rabkin，12日早晨也特別針對亞洲地區的媒體進行解說和分享，他表示，這是Meta第一個高階VR產品，可以預期未來發展非常快速，他認為，這是所有開發者投資此平台的最佳時機。 Mark Rabkin表示，Meta Quest Pro主要定位為企業客戶，企業採用Meta Quest Pro進入「工作宇宙」，可以取代實體研討會、出差工作，特別適合的行業類別為3D設計、建築師等類型的工作。他表示，企業只要花一張機票的錢，就可以來購買此一設備，透過虛擬實境的方式來進行會議，可以省下更多員工差旅經費。

也因為此一裝置為企業級使用的定位，目前已經與微軟等公司做深度合作，比方結合微軟office 365、企業會議軟體team等企業級的軟體應用，也與大型軟體應用商Adobe合作。

他強調，該裝置有更舒服的模式，例如穿透模式，還有更精準反應人的肢體動作和表情，更真實的色彩，而會議中的人員也可以看到觀眾的表情、肢體及情緒反應等回饋，Mark Rabkin表示「感覺很棒」，相當適合企業會議的場景。

除此之外，也非常適合遊戲玩家、創作、直播主等等。未來的應用場景的想像還包括各式娛樂，例如，一起觀看影片、聽虛擬音樂會、唱卡啦OK等等。Mark Rabkin預期「相關內容將會大爆炸，這件事情馬上要發生」。