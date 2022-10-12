甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）傳出前往北京處理和前夫劉家昌官司後，至今已經一個多月音訊全無，不過日前在社群軟體發文駁斥傳聞，強調自己一切安好，並謝謝所有人這段時間的關心，不過妹妹銀霞昨(11日)則在臉書發文，表示仍未與姐姐親自聯繫上，讓她相當擔憂。

甄珍8月21日起傳出失聯，僅在微信朋友圈寫下：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，之後便毫無音訊，讓周遭親友心急如焚，當時傳出有母子倆要去北京處理和劉家昌的官司，另有一說是她為了避開好友借錢才躲到歐美去，不過根據知情人士透露，母子倆正在海外旅遊，而且相當平安。

眼見失聯引發軒然大波，甄珍日前在微信朋友圈除了發文報平安，更強調沒有人有權力替她發言，今後有任何進展會親自說明，對於帶來困擾感到抱歉，不過至今依舊未露面，這讓與她失聯2個月的妹妹銀霞昨（11日）在臉書上發文：「昨夜又經歷地震恐慌！日子怎麽變成這樣？想找姊姊説話，她在哪？最近我很心酸無力」，透露出仍未與姐姐親自聯繫上，也讓外界對整起事件更加霧裡看花。

先前甄珍友人也透露明明約好9月底在新加坡見面，結果電話打了上千通卻聯繫不到人，詢問甄珍秘書時，僅得到「人沒有事」的回應便被掛上電話，另一位友人表示甄珍8月時有提到和兒子到北京處理私事，接著會飛往上海處理新家狀況，原本隔幾天就會聯絡一次，後來卻音訊全無，叫人相當擔心。