大多數的人都會享受在戀愛當中的甜蜜時光，雖然偶有爭執、吵架，但有另一半陪在身邊就會感到幸福，即使分手了也會在收拾好心情後，迫不及待想進入下一段感情；但也有些人卻保持著寧缺勿濫的態度，根本不急著找對象，寧願單身也不要跟不對的人在一起，近日星座命理專家「星座菌」就指出這3個星座單身越久，越不想要委屈自己，一起來看看有那些星座上榜吧！

天秤座

天秤座怕麻煩，想到戀愛後會有的問題就想放棄。（圖／觸mii）

天秤座對另一伴的要求滿高的，普通人通常比較難完全符合他們的條件，加上天秤座生性就懶，極度怕麻煩，一想到戀愛後可能會出現的各種問題，他們就會開始覺得頭痛，就算真的遇到完美的理想對象，可能也會為之卻步。而且單身時間越長，天秤座就會更喜歡沉浸在舒適圈中不願出來，寧可把這段時間拿來好好充實自己，也不要隨便找人將就。

射手座

射手座熱愛自由，不願意隨便跟人交往。（圖／觸mii）

射手座本來就熱愛自由，對他們來說單身簡直是求之不得，尤其單身的時間越長，射手座就越難回到以前有人管的生活，單身的時候無拘無束，有時跟同學去遊山玩水，偶爾和朋友去開趴唱歌，沒有另一半的約束，他們根本就像被放飛的鳥兒，完全不想回來，除非是遇到真的很心動的對象，否則要射手座委屈將就？根本不可能。

金牛座

金牛座比起甜甜的戀愛，更喜歡閃亮的money。（圖／觸mii）

金牛座遇到真愛的機率會比其他星座再低一些，並不是說他們不好，而是因為牛牛們的個性都較為內斂害羞，不太願意展現自己，做事情亦是小心謹慎，在團體活動中也不喜歡成為眾人的焦點，因此容易被忽略。但金牛座卻不會為此感到沮喪或頹廢，反之，他們最喜歡在單身的時候精進自己，對他們來說，愛情不是生活目標，金錢才是。