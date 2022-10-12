25歲的紀姓男子10日至高雄夜店飲酒狂歡後，自覺已休息足夠便騎車上路，沒想到因忘記開大燈遭到警方攔查，員警聞到紀男身上的濃厚酒味，連續詢問紀男3次是否飲酒，紀男卻因心虛不發一語，員警察覺有異，讓紀男實施酒測，酒測值為0.26，當場依公共危險罪逮捕移送。

苓雅分局員警於10日早上4時許，行經自強三路與三多四路路口，看見紀男停等紅燈時未開啟大燈，紀男看到警方騎來，趕緊開啟大燈想要裝沒事，但依舊被員警攔查，雙方移至路旁後，員警詢問紀男是否有飲酒，沒想到紀男不發一語的呆站在旁邊，員警發現有異繼續詢問，紀男才坦承剛剛去夜店有喝了幾杯調酒，自認已經休息足夠，才貪圖方便騎車返上路。

經員警查詢，紀男也沒有駕照，實施酒測後，酒測值為0.26，依公共危險罪移送偵辦，另無照駕駛部分，也一併予以開單告發。

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