中共從8月4日進行圍台軍演，機艦傾巢而出，在我國四周海空域進行侵擾。我方海空軍日夜應接不暇。當時國防部知名人士就透露，共軍曾在一天內派18艘軍艦接近我方鄰接區水域，海軍將所有主力戰艦都派出去進行監控、驅離，全力圍堵，險些無艦可派，因此緊急由海巡大型艦支援，為此海軍才定案興建「新一代輕型巡防艦」，以耐波性高且火力更強的主力艦以因應共軍威脅。

海軍確定放棄本來規畫要建造4500噸級的小神盾艦「新一代飛彈巡防艦」，原本編列的245億元預算，將以2000噸至2500噸級的「新一代輕型巡防艦」取代，並計畫在4年內先建造兩艘反潛及防空型原型艦，根據國防部送至立院報告書指出，防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役，最特別的是，國防部還揭露，未來除了配備垂直發射行中程海劍二防空飛彈外，也將裝設增程型超音速反艦飛彈。

中共軍演最多18艘軍艦擾台，海軍主力艦全出險無艦可派，未來將緊急建造火力強大輕型巡防艦因應。(翻攝自中科院YT)

另外國防部也透露，將於2023年至2026年運用「海空戰力提升計畫採購特別預算」添購的增程型「雄風三型」超音速反艦飛彈，也將配置於海軍艦艇之上，未來打擊範圍可遠達300至400公里。

據了解，海軍要建造的2000噸級輕型巡防艦預計明年開工，將區分防空和反潛兩種構型，兩者皆有直升機飛行甲板，前者再艦艏段裝備垂直發射器，後者則在艦艉段配置拖曳聲納，總數量不會少於8艘，並以濟陽級巡防艦（諾克斯級艦）為優先取代對象。

根據國防部告告書，「新一代輕型巡防艦」排水量2000噸、滿載排水量2500噸，分成防空型與反潛型原型艦，採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，可於8級風下執行任務。武器裝備除了配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈，另裝配76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

「輕型巡防艦」外型具雷達匿蹤設計，艦體結構為上鋁下鋼材質；輕型巡防艦的艦長約100公尺、艦寬約12.6公尺、吃水3.9公尺、最大航速30節、可以12節速度航行2200浬以上，艦上官兵人數為85人。