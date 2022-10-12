一位近60歲的男性，在吃飯時總是邊吃邊流淚，太太問他是否心情不好？他總是否認。直到有天和朋友一起慶生聚餐時，發現他一邊高興地大快朵頤，但右側眼角竟一直淌著淚水，大家覺得很怪異，建議他去做檢查，結果發現，病患是罹患研判是一種名為「博格拉氏症候群」的罕見顏面神經麻痺後遺症所致。

書田診所神經內科主任醫師黃啟訓表示，「博格拉氏症候群」是一種咀嚼食物時伴隨不自主流淚的罕見疾病，俗稱為「鱷魚眼淚症候群」，起因於病毒性顏面神經麻痺恢復過程中顏面神經再生異常，引起控制唾液腺的神經與淚腺的神經錯誤聯結所致。病毒感染引起的顏面神經麻痺有1~3％會產生此種後遺症。

博格拉氏症候群是於1926年由俄國神經科醫師Bogorad所提出，他在當時所發表的一篇名為「鱷魚眼淚症候群」醫學文章中曾經對這種類似傳說中鱷魚行為的怪異症狀進行了詳細的描述，所以這種罕見的症狀今日常被稱為「鱷魚眼淚症候群」。最常見的表現為進食中單側反射性流淚，但也有少數病患會產生反射性雙側流淚的現象。

黃啟訓說明，目前最常使用的治療方式是將肉毒桿菌素注射到淚腺中，阻斷異常的副交感神經纖維以減少淚腺分泌，每次治療效果可持續約6個月。

另外，也可使用口服腎上腺素阻斷劑來減少淚腺分泌，或是手術切除部分的淚腺。「博格拉氏症候群」雖然罕見，但只要就醫檢查找出真正病因，配合醫師治療就可避免延誤病情。

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