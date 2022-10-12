八里十三行文化公園的滑草場近年相當熱門，1名家長在網路上控訴，她8日帶女兒玩滑草時，女兒滑到一半，遭到後方1對雙載的母女撞上，女兒當場飛出滑板重摔，而對方家長事後完全不認錯，甚至一副「我也有受傷」的態度，讓該家長怒炸，目前已向警方提供影片，將驗傷提告。

該家長在臉書「爆怨公社」發文，她本月8日下午帶孩子到新北市八里十三行文化公園玩滑草，女兒當時從上方乘坐遊具往下滑時，後方1名家長載著孩子不慎撞到她的孩子，撞擊瞬間原PO女兒被彈飛，臉朝下重重擊地，對方家長也翻滾摔落，她曝光事發影片怒炸了。

家長帶女兒玩滑草時，女兒滑到一半，遭到後方1對雙載的母女撞上，女兒當場飛出遊具重摔，而對方家長事後完全不認錯，甚至一副「我也有受傷」的態度。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該家長說「帶小孩去滑草我一定再三叮嚀，要注意前面沒人再出發」，事發後對方家長完全沒有致歉或前來關心，她有向對方理論，但對方卻認為自己沒有錯，「對方一副不是她的錯，她自己也有受傷，不然我想怎樣的態度」，她則相當後悔當下沒有報警，目前已提告，PO文提醒所有家長玩滑草時，應多留意孩子安全。

影片曝光網友紛紛留言「好扯，如果是我一定會立刻馬上報警，並要求對方道歉」、「白目家長，最後腳那樣滑是在加速嗎」、「為什麼你還能忍氣吞聲，是我就問候家長了」、「有影片可以吉，快去驗傷」、「我覺得這是意外，她應該也不想要這樣，只是發生了卻不知道過來了解慰問道歉，有失成年人應有的作為」。