國境全面解封，明天開始旅客入境改採「0＋7」的新制度，除了不用居家檢疫，若沒有相關症狀，民眾可搭乘大眾運輸工具返家，且自主防疫期間只要持有2天內快篩陰性的證明即可外出。《中時新聞網》整理出解封相關7大問題，提供民眾參考。

一、哪些人可以入境台灣？

目前已恢復免簽證國家的人免簽入境，明（13日）將開放「非免簽國」進行一般社會訪問及觀光，同時也將會取消限團令。

◉90天免簽國：智利、以色列、日本、韓國、尼加拉瓜。

◉30天免簽國：多明尼加、新加坡、馬來西亞。

◉14天免簽國：泰國、汶萊、菲律賓。

二、入境必須要居家檢疫嗎？

10月13日起入境檢疫措施將改為0＋7，不需要居家檢疫，只需要7天自主防疫。

三、「0+7」需住防疫旅館？

採用0＋7入境的旅客，自主防疫期間的居住場所，可自由選擇旅館、符合「1人1室」條件的自家住宅或親友住所。而國內的防疫旅館隨著0+7開放後，將逐步退場。

入境0+7新制明上路。（圖／指揮中心提供）

四、入境可搭大眾運輸工具？

13日起入境的旅客，入境時若沒有確診症狀，可以搭乘大眾運輸工具回家。

五、入境以後可以自由外出？

自主防疫期間可自由外出，但要有2天內「快篩陰性」證明。上班或上學期間都要全程戴口罩，禁止去醫院陪病、探病，也盡量避免去長照機構。若有用餐需求，可脫口罩飲食，但吃完要立刻戴口罩。

明起開始實施入境「0＋7」新制度。（圖／指揮中心提供）

六、自主防疫快篩陽性怎辦？

入境後快篩陽性，比照原本在家快篩陽性的原則，民眾可透過視訊診流，由醫師判定確診，也可由親友戴口罩協助載送到醫院看病，但不可自行搭乘大眾運輸前往醫院。

0+7入境後的相關防疫措施。（圖／指揮中心提供）

七、 團客驗出陽性該怎麼辦？

團客快篩陽性比照國人確診的檢疫機制處理，由業者主動通報，經醫師評估確診，接下來要進行7＋7居家隔離；而同行旅客若快篩陰性可繼續行程、不受影響。