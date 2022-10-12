衛福部玉里醫院今年5月爆發群聚感染，造成300多人染疫，近期遭媒體爆出，醫院這半年來都採取高規格感控措施，院民得共用便盆椅、用餐和排泄都在同一空間，亦有院民已3年見不到家屬。衛福部長薛瑞元今表示，最慢下周將請醫福會、疾管署派員進入醫院輔導。

民進黨立委洪申翰今日質詢時表示，最近2周都接獲玉里醫院院民的陳情，該院疫情期間採取不人道隔離。直到昨日晚上，在5個院區中，除祥和院區外，還有4個院區都仍採取強度不一的預防性隔離。

洪申翰表示，玉里醫院院民被要求在房間內使用便盆椅，而且便盆椅不夠、打掃的人力也不夠，甚至院民一邊用餐時，旁邊的便盆椅內還有糞便，亦有院民已3年見不到家屬，這些院民近幾個月都一直處在這種狀態。

薛瑞元表示，玉里醫院多數都是精神障礙的病患，疫情過程中隔離比較困難，預防性隔離措施不能太過分限制院民的權利。他認為，合理的防疫措施就可以，不需做到Delta等高致死率的病毒株時期的方式，這需要做改變。

洪申翰認為，衛福部應更強勢地介入，告訴玉里醫院如何符合專業，兼顧防疫和人權，畢竟這些院民也要走向復原之路。對此，薛瑞元承諾，最慢下周就會請醫福會、疾管署派員進入醫院輔導，另今日下班前會提供前次訪視結果內容，一個禮拜內提供相關報告。