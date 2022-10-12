趣玩吧麗寶運動嘉年華，沙灘羽球及選手之夜演唱會，陪大家一起嗨翻麗寶。(麗寶樂園渡假區提供)

風的故鄉起風了！微涼入秋的天氣更適合白天玩樂園、晚上聽演唱會！麗寶樂園渡假區指出，今年首推樂園門票搭演唱會的限時套票組合，10／22-10／23(日)結合大型運動賽事「趣頑吧！麗寶運動嘉年華」，將比賽場地搬進馬拉灣、麗寶福容大飯店內，現場活動除熱門匹克球及水上羽球比賽，還有星光閃閃的藝人表演，選手之夜演唱會陪大家一起嗨翻麗寶落羽松草原。

麗寶樂園渡假區說，本土天團玖壹壹舞台魅力熱血無敵，這次演唱會將帶來招牌台式經典歌曲來場超High派對，演出歌手卡司更是聚集時下年輕人最愛的宇宙人、溫妮、J.Sheon、劉學甫等超強演出陣容，搶票要快！

麗寶樂園渡假區推出限時演唱會套票，只要699元起多項組合優惠；即日起至10／21日，推出全台最大天空之夢摩天輪門票搭演唱會一般區門票限時優惠價只要699元，就能一覽大台中的山、海、河川、城市與鄉村高空景色，還能入場聽演唱會。

麗寶樂園渡假區指出，想要白天玩樂園晚上繼續嗨的遊客們，則可選擇樂園套票方案，內含馬拉灣或探索世界二擇一門票乙張，及演唱會一般區門票乙張限時優惠價1199元；G2賽道套票最適合喜愛熱血刺激，從早一路熱血到晚上放肆玩輕鬆嗨，699元限時優惠價內含麗寶國際賽車場G2看台區門票乙張、爆米花乙份、飲料乙杯還有演唱會門票乙張。

麗寶樂園強調，十月份不能錯過的大型運動賽事「趣頑吧！麗寶運動嘉年華」結合麗寶樂園渡假區場域特色，推出史無前例的沙灘羽球、水上羽球等項目，不僅比賽精彩、話題十足。

10月22日當天的選手之夜演唱會更是萬眾期待！超強卡司陣容台灣饒舌天團－玖壹壹、宇宙人、國民妹妹－溫妮、J.Sheon、劉學甫等明星藝人在麗寶落羽松草原熱血開唱，HIGH翻選手之夜，為選手們加油。