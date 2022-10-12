國防部長邱國正重新界定「第一擊」定義，只要中共航空器進入我方領空，就算是第一擊。邱國正今天備詢進一步表示，既然對方有了第一擊，後面我們就要接招，自衛反擊之後就是開戰了。

邱國正日前表示，以前界定飛彈、砲彈為第一擊，但現在中共無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體越界當作第一擊。

國民黨立委江啟臣詢問，如果無人機失控飛到我們領空，那就算第一擊，我們又要怎麼反擊？反擊樣態哪幾種？

邱國正說，一開頭來的話會先預警，在它還沒接近就已經鎖定，而鎖定也是一種示警。如果還直接過來相應不理，我們就要自我防衛；當它侵入我們領空就代表對我們有危害，就啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招了。」

江啟臣接著詢問，對方第一擊一來，我們一反擊，那就開戰了？邱國正回應：「對！這樣事態就很嚴重。」邱國正強調，所以我們一再強調要慎戰，前陣子我們一直在壓抑、不輕易開槍，是有原因的。