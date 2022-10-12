為了拉抬孱弱不勘的韓元以及抑制當地通膨，韓國央行決定在12日又調高利率，且一次升息兩碼，也就是50個基本點或0.5%。

對專家學者來說，韓國央行這次大幅升息或許並不意外，但韓國央行在7月曾史無前例一次升息兩碼後，表示再次大力度調升利率機會不大。因此，韓國的基本利率目前來到3%，再寫10年新高，但還是沒有高過美國的。

韓國央行如此急迫要大幅升息，也是擔心資本大量從當地流出。自從此波聯準會(Fed)升息，美元變為強勢後，韓元三不五時就貶至13年以來低點，差不多是金融海嘯發生後最低。即使韓國又升息，韓元12日匯價仍偏弱，貶值0.2%左右，兌一美元在1,430.95至1,434.29間游走。

匯銀人士認為，韓國央行大幅度升息代表其政策承諾，追求匯價穩定以及減少日後對國內經濟衝擊。韓元頻頻走貶也助長當地通膨上漲氣焰，導致進口能源與其它必需品愈來愈貴。

韓國9月消費者通膨雖稍微下降，不過還是在5%到6%高檔位置，給了當地央行進一步實施緊縮政策的理由。即使剔除石油以及農產品的核心物價也在上漲，故外界擔憂韓國通膨上漲的時間將會延長。

在韓國這次又升息之後，當地消費水準提升下，上班族薪資能否同步調高，會不會發生薪資物價螺旋式上升的現象，都是韓國央行需要觀察的要項。

此外，利率升高也代表已經債台高築的韓國家庭，日後勢必承受更多償債壓力。距離2022年結束之前，韓國在11月24日還有一次既定利率會議，會不會再像現在一樣再大幅升息兩碼，也是外界所關注的。