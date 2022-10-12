消息面：

1.國際貨幣基金（IMF）發布最新一期的《世界經濟展望》報告，維持今年全球經濟成長3.2%的預測不變，但下修明年全球經濟成長預測，由7月預估的成長2.9%調降為成長2.7%，理由是升息導致美國經濟放緩、歐洲苦於能源危機，以及中國嚴格的清零防疫措施和房地產業低迷不振。IMF亦將亞洲新興經濟體今明兩年的經濟增長預測分別下修0.2和0.1個百分點，至4.4%和4.9%，主要因為中國今年的經濟成長力道預估將從去年的8.1%遽降至3.2%。

2.繼英國央行在周一提高購債上限之後，周二起也開始購買抗通膨公債，上限為50億英鎊，惟央行總裁Andrew Bailey在周二晚些時候表示，英國金融市場正面臨重大風險，但任何市場干預都只能是暫時性的措施，英國央行將於10月14日過後結束購債行動，各退撫基金只剩3天時間重新平衡部位。英國債市和英鎊聞訊由升轉跌，尾盤英鎊重挫0.77%，報1.0971美元，連跌第五個交易日，並為9月29日以來首次跌破1.10美元大關。由於政府公布沒有金源的大規模減稅措施引發市場疑慮，英國債市和英鎊遭到拋售，迫使英國央行在9月28日出手，宣布將緊急購買公債，以協助遭到融資追繳的各退撫基金。

3.紐約聯準銀行發布9月消費者預期報告，一年期消費者通膨預期從5.75%下滑至5.44%，創下一年來新低，但三年期通膨預期則從2.76%攀升至2.91%。受訪的消費者預期明年家庭支出將成長6%，較8月預估的成長7.8%大幅縮水，並創下1月來新低和2013年6月來最大跌幅。

4.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國的通膨尚未得到控制，聯準會需要進一步升息。她預估明年美國通膨率可能下降至3.5%，但要到2025年才會回落至央行設定的2%目標。

5.美國勞工部提出一項新規定，未來可能使「零工」工作者重新歸類為僱員，而非獨立承攬人，這可能增加優步、Lyft、Doordash等叫車平台的營運成本。根據勞工部提出的新定義，任何人，即使只與公司簽訂約聘合約，但只要其在「經濟上依賴該公司」，都會被視為公司僱員。此舉意味約聘人員也可享有正式僱員同等福利和法律保障。這項新規定料將於明年起生效。

6.英國央行突然宣布在周五過後結束緊急救市行動，周二英國債息應聲反彈、英鎊由升轉跌，受此影響，美國10年期公債殖利率一度漲破4%，最高上漲12.1個基點，觸及4.006%，創下2014年以來新高。對利率更敏感的2年期債息一度上揚4.6個基點，報4.354%，創下2007年以來新高。紐約尾盤美元指數上揚0.2%，報113.25。IMF下修全球經濟成長預測，亦對美元有利。尾盤美元報145.815日圓，盤中一度升至145.895日圓，創下3周新高，距離之前創下的24年高點145.9日圓僅一步之遙，市場將緊盯日本政府是否再度出手阻貶日圓。在亞洲市場，日圓持續走軟，目前下跌0.33%，報146.34兌一美元，刷新24年低點，並跌破上個月迫使日本當局出手的145.9價位。

7.周二紐約期油下跌1.78美元或1.95%，收在每桶89.35美元。布蘭特期油跌1.9美元或1.97%，收在每桶94.29美元，市場擔心經濟放緩將打擊原油需求。稍早前國際貨幣基金（IMF）和世界銀行都警告全球經濟陷入衰退的風險升高。分析師表示，美元走高，以及上海重啟嚴格的防疫措施，亦對油價不利。

8.儘管美元上揚，但避險需求仍帶來提振，周二紐約12月期金收漲0.64%，報每盎司1686美元。分析師表示，美國聯準會料將持續大幅升息，可能帶動美元進一步走升，使金價面臨下行壓力。