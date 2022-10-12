台股昨單日重挫近600點後，今日早盤續跌逾百點，權值股台積電繼續下殺，一度慘摔6元、觸及395.5元，跌破400元重要關卡。值得關注的是，台積電股東人數反而持創新高，昨日盤中零股交易，台積電以交易總量482萬股居冠，散戶紛紛湧入零股市場逢低承接台積電。有網友在PTT發文指出，台積電零股周年慶大特價，價格優惠還要更優惠，有網友則分析台積電還有得跌，從技術面來看跌到380元左右暫時滿足。

網友在PTT形容台積電這波重挫是周年慶大特價，「周年慶比的是什麼？當然是價格，優惠還要更優惠，零股大軍準備好了嗎？」他認為「散戶可溢價加碼」，貼文一出引發其他網友討論。

不少網友認為零股族要再等等，「可能撿到自動爆炸的鑽石」、「等零股塔倒了就可以做多了」、「籌碼越散亂，即使不跌，上漲推升也是困難重重」、「可憐散戶，留下來洗碗吧」、「技術面跌到380元左右暫時滿足」、「adr又破底跌6%，今天gg會380嗎？」、「所以還有得跌」。

有網友則分析外資是牽動台積電股價的關鍵，細算昨日零股交易總量的482萬股「換算也就4800張，外資最後一盤就倒1萬張了」。

美國對中國擴大半導體禁令，衝擊半導體業成為重災區，台積電成為外資昨日賣超第1大個股，遭到狂砍4.4萬張，光台積電1檔就占外資賣超總額54％。

台積電近期股價重挫引發網友討論，也有網友在PTT發文直言「台積電股票當投資？笑死人，比資源回收還不如」，雖然很多人說無腦買台積電，但他認為台積電沒有配股、配息很少，也沒有發紀念品，堅信台積電會漲到600元價位以上的人，根本是在賭博、不是投資。