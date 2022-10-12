隨著九合一選舉投票日愈來愈近，基隆市長選情逐漸加溫，藍綠雙方陣營近來互批的炮火日益猛烈，而許多民調皆顯示，國民黨參選人謝國樑支持度領先民進黨參選人蔡適應。資深媒體人韋安認為，民進黨今年從桃園論文門到台北媒體人之亂等負面因素，對臨近的基隆有明顯外溢效應，謝國樑應該有5.5成機率能當選。

《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站4日公布最新基隆市長參選人預測當選率，謝國樑37.8%居於領先，蔡適應以34.4%以些微差距緊追在後，時代力量陳薇仲16%位居第三名，無黨籍黃希賢11.9%居末。

針對該民調，韋安11日在臉書提出三點分析。首先，韋安認為，基隆的藍綠板塊並沒有因為過去8年的綠色執政而明顯改變，即便藍不再大於綠，仍可維持各半；第二、民進黨今年從桃園論文門到台北媒體人之亂等負面因素，對臨近的基隆有著明顯外溢效應，可能沖銷現任市長林右昌的政績紅利。

最後，韋安提及，謝國樑8月就提出以新北的政績為標桿，以新北市長侯友宜的「好好做事」作風為榜樣，讓基隆人對他未來的施政作為，有正面期待。而侯友宜本屆選舉的第一場掃街活動，就是在上個周末，陪謝國樑前往基隆仁愛市場合體拜票，韋安說謝擔任三屆立委的風評不差，大環境有利，加上最強母雞的力挺，基隆選情若無劇烈的變局，他應有5.5成機率能當選。