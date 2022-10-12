53歲資深台語歌手王瑞霞，以一曲〈絕情雨〉走紅歌壇，曾多次入圍金曲獎，當年經典作品〈小姐請你乎我愛〉、〈是我太軟心〉大多為悲情唱腔，因此被譽為是「苦情歌后」，而實際上王瑞霞婚姻十分幸福，但卻因一首首失戀歌單讓很多歌迷誤以為她一直在失戀。

王瑞霞結婚後育有1女。（圖／翻攝自王瑞霞臉書）

王瑞霞2006年與圈外男友結婚，並育有1女，而後她選擇淡出歌壇，把重心放在家庭，隨著女兒漸漸長大，她決定重新找回對歌唱的熱愛，在節目《掌聲響起》專訪中，王瑞霞分享自己唱了太多失戀悲歌，很多粉絲都很暖心的打進電台安慰她，就連她和羅時豐合唱的〈小姐請你乎我愛〉這首甜蜜歌曲，當時對方剛好交女友被拍到，許多人還call in跟我說「沒關係啦！男孩子很多」，令她覺得可愛又好笑。

王瑞霞跟老公愛情長跑16年才結婚。（圖／翻攝自中時新聞網）

婚姻幸福的王瑞霞跟老公愛情長跑16年才結婚，對她來說，為家人做飯就是最大的樂趣，享受在廚房裡鑽研食譜的時光，為了親手做出好吃的料理，王瑞霞手機裡全都是食譜，還笑說「每天躺在床上，就開始想明天呢？有沒有錄影？有沒有其他事？大家回來，我要準備什麼料理？」回味她一路走來的感情， 給自己的後半生目標就是「珍惜工作、家人及朋友，享受輕鬆寫意的生活！會發現平凡的幸福， 才是最美好的」。