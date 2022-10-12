技嘉(2376)9月營收87.6億元，月增11%，年減31%，連續第7個月營收年增負成長。技嘉今發表四款最新一代Ada Lovelace架構GeForce RTX 4090系列顯示卡，GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G與GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G等兩款風冷顯示卡。

技嘉為了完全釋放新世代顯示晶片的怪獸級性能，新一代GeForce RTX 4090高階顯示卡在效能規格上全面升級，不僅採用更強大的散熱技術，還加入眾多創新設計及優化功能，為追求頂尖效能的創作者和電競玩家帶來全方位有感升級。

採用技嘉WINDFORCE風之力散熱系統，搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、大片超導熱板直接接觸GPU導熱、高效能純銅熱導管、風扇停轉功能、以及screen cooling散熱等技術，能夠隨時將顯示卡保持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的產品效能。獨特刀鋒風扇加入奈米石墨烯潤滑油可以延長壽命達2.1倍，達到如滾珠軸承一般的耐用，而且更為安靜。搭配優異的電源設計和使用ULTRA DURABLE超耐久認證元件，顯示卡可以在更低的溫度和更高的性能下工作。Dual BIOS設計提供靜音模式，供玩家選擇以享用更安靜的使用體驗。

GeForce RTX 4090顯示卡使用最新的PCIe 5.0 16-pin電源連接頭，需要的功耗可高達450瓦以上。技嘉為 GeForce RTX 40系列顯示卡提供最佳的 PCIe 5.0 電源供應解決方案 - UD1000GM PCIE 5.0和UD850GM PCIE 5.0兩款電源供應器。兩款電源供應器都各有一個16-pin連接頭，並附帶一條高質量的原生16-pin電源線，它可以提供高達600瓦的電力給顯示卡。消費者可以不須使用傳統電源供應器與16-pin轉4個8pin轉接頭，大大減少安裝不便，提供更好的線材擺放。