66歲資深演員呂良偉有3段婚姻，前妻個個來頭不小，分別是周海媚、鄺美雲，現任太太則是身家百億的女企業家楊小娟，兩人當年奉子成婚，由於經濟實力差距，曾讓呂良偉被虧是「嫁入豪門」。最近他現身別人的社群網站，親切和民眾合照，可見他整個人容光煥發，身上穿著價格約2萬3千元台幣的名牌衣，可見半退休後的生活依舊相當愜意。

外型陽剛的呂良偉其實是越南華僑，當演員出道後以劇集《上海灘》走紅，從此成為一線男主角，私生活方面，1986年他和周海媚拍電視劇假戲真做，隔年和當時只有21歲的周海媚閃電在美國登記結婚，5個月後宣稱個性不合閃離。10年後呂良偉又和鄺美雲結婚，1年半後婚姻破局，還被媒體發現結婚並未登記。

呂良偉曾與鄺美雲、周海媚閃婚閃離。（圖／中時資料照片）

2001年呂良偉情歸來自貴州的女富商楊小娟，而楊小娟被起底在商界和娛樂圈都有廣大人脈，與賭王女兒何超瓊、向華強夫婦、關之琳、劉嘉玲都有私交，楊小娟曾受訪表示和呂良偉相處融洽，從交往、結婚以來從未吵過架。

呂良偉富商妻子楊小娟曾上節目談婚姻。（圖／取自新浪娛樂）

近年呂良偉偶爾接接綜藝節目、偶爾接戲，似乎仍相當喜歡演員工作，2年前他參加綜藝節目《花樣實習生》，期間曾趁空檔帶太太出遊，兩人人前人後都相當甜蜜，不僅常一起環遊世界，也會一起參加公益活動。據《新浪娛樂》報導，最近幾張呂良偉和民眾的合影流出，可見他外型依舊帥氣挺拔，不時會搭粉絲肩膀露出笑容拍照，生活自在，還有回春、變年輕的跡象，讓網友相當羨慕。

呂良偉近照曝光。（圖／取自新浪娛樂）