民進黨新北市長參選人林佳龍，今(12)日早上在新北市新莊的宏泰市場掃街拜票，針對提出的許多政見都被侯友宜競選辦公室批評是「大撒幣」，一年要多花300億，他也反酸新北市長侯友宜若是能少辦涉及綁樁、包裝自己的活動，就有錢可以花在人民支持的政策上，並強調這是資源分配的問題。

林佳龍今早在市議員鍾宏仁、何淑峰及議員參選人翁震州、林秉宥團隊陪同下，前往宏泰市場掃街拜票，雖然現場下著小雨，仍有熱情的攤商與林佳龍互動合影。

針對侯辦的「大撒幣」批評，林佳龍表示，新北市在從台北縣升格為直轄市的這12年來以來，預算已增加到1800百億，但市民的建設跟福利並沒有加倍，「不要像侯市長辦很多涉及綁樁或包裝的活動」，是有預算可以用在人民支持的政策上。

林佳龍也問，「侯市長難道反對給新北市民的老人裝假牙嗎？反對敬老愛心卡能夠坐計程車嗎？反對青年成家基金支持每一對年輕人10萬元，讓他們可以成家立業？」，這就是資源分配的問題。

他說，侯市長選擇把歡樂耶誕城提早到選舉前，從11月初就開始辦，然後預算加倍，但新北市民的社會福利卻是六都人均預算最低，自己只是要導正升格沒有升級，然後把預算拿去做個人的包裝跟綁樁，這是人民的納稅錢，應該用在人民的社會福利上。

林佳龍指出，另有一部分可以向中央申請補助，像是綠色交通有淨零轉型，以及交通部非常多鼓勵公共運輸的預算；但他當交通部長時就發現，為甚麼很多縣市都積極爭取，但新北市就是不願意爭取，導致新北市人均擁有的汽機車是六都第一，但車禍最多、死亡率最高，為什麼不鼓勵大家搭乘綠色公共運輸，一方面節能減碳，也降低交通事故，也符合國家淨零轉型的政策，這個就是新北市現在的問題。