為落實客語向下扎根，客委會推動國民中、小學及幼兒園辦理客語沉浸式教學，然而各縣市沈浸式教學學校間浮動性卻相當大。客委會主委楊長鎮表示，會有這樣的情況在於背後沒有完整的制度去支撐，加上學校教師流動率大，正研擬編列備課費用等方式，增加教師開課誘因。

立法院內政委員會今日邀請客家委員會主委楊長鎮及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委羅美玲表示，客委會為了鼓勵國中小發展客語教學，尤其客家文化重點區有推動客語幼兒園，但根據資料顯示，全客語幼兒園不增反減，以苗栗為例，2020年有18間，到了2021年只剩下10間，除了新竹縣大幅成長外，其他縣市不是持平就是減少。

楊長鎮回應，各縣市在客語沈浸教學的素質一直有所浮動，但苗栗在今年度已提升到30個學校，但是新竹縣今年則又降低了，會這樣是因為背後沒有完整的制度去支撐。

楊長鎮解釋，例如有位校長很熱心推動，但若離開這學校後就停止了，或是有老師很熱心開課，但課程也可能因老師流動而停止，而且和華語教學不同的是，使用客語沈浸教學需要花很多精神備課，但現有制度下難以推動。

根據「客語沈浸補助項目及基準」規定，陪伴員與協同教學者鐘點費部分，幼兒園每小時320元，每天以4小時為原則，國中每節360元；國小每節320元，每人每學年10萬元為限。

羅美玲表示，這樣的鐘點費和閩南語補助相比是非常低的，還限定每學年不能超過10萬元，這樣的規定相當不具誘因，加上師資不足，質疑這樣限定的用意。

楊長鎮指出，推動上還要考慮學校和家長的接受度，會希望孩子從小一到小六都有一部份課程是客語沈浸式教學，但目前採取的是純自願參與方式，首先當然希望師資能擴充，目前正研擬編列備課費用等方式增加老師開課的誘因。

此外，客語薪傳師可以扮演陪伴員，但很多薪傳師開課面臨的是教的人已經會講客語，正式教學還需要有相關資格，這部分學校會來媒介。